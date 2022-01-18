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Столтенберг звинуватив "Газпром" у маніпуляціях на газовому ринку Європи

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Брюссель, Вівторок 18 січня 2022 15:25
Столтенберг звинуватив "Газпром" у маніпуляціях на газовому ринку Європи Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив "Газпром" у маніпуляціях на газовому ринку Європи. Він закликав країни-члени Альянсу диверсифікувати постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в ході пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Відбулося скорочення рівня газу в газосховищах, що належать "Газпрому". Це маніпулювання газовим ринком", - сказав Столтенберг, додавши, що підтримує заяву Фатіха Біроля з Міжнародного енергетичного агентства щодо суттєвого зниження постачання газу з Росії.

Столтенберг також заявив, що у НАТО немає єдиної позиції щодо запуску "Північного потоку-2". При цьому закликав членів Альянсу диверсифікувати постачання енергоносіїв. Він зазначив, що всі союзники підтримують цю пропозицію.

"Така позиція важлива як з екологічних, так і з міркувань безпеки", - уточнив генсек НАТО.

Нагадаємо, напередодні в Росії заявили про готовність наростити постачання газу до Європи, але за певної умови.

Зазначимо, раніше Фатіх Біроль заявив, що Росія причетна до газової кризи в Європі, оскільки могла на третину збільшити постачання, але цього не зробила.

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Газпром НАТО Північний потік-2
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