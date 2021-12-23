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Столтенберг звернувся до Путіна: використайте свята для відведення військ від України

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Брюссель, Четвер 23 грудня 2021 11:48
Столтенберг звернувся до Путіна: використайте свята для відведення військ від України Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до президента Росії Володимира Путіна через Україну. Він закликав використати свята для відведення військ від України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова в інтерв'ю dpa.

За його словами, Росія має можливість забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх. Він зазначив, що наразі поблизу кордонів України Росія зібрала кілька десятків тисяч солдатів, а також бойові танки та безпілотники, і немає жодних ознак того, щоб цей марш зупинявся або сповільнювався.

Очільник НАТО при цьому не відповів на запитання, чи підозрює він, що переміщення військ було спробою Росії насамперед вимагати поступок із боку НАТО в питаннях безпеки.

"Є невизначеність щодо намірів Росії", - сказав він.

Також Столтенберг прямо не відповів на запитання, чи може НАТО відреагувати на напружену ситуацію розширенням присутності військ у східних країнах альянсу.

"Ми будемо постійно перевіряти, чи потрібно нам далі коригувати присутність військ", - сказав він.

Столтенберг заявив про готовність до переговорів з огляду на вимоги Кремля щодо додаткових гарантій безпеки від НАТО, але заперечив ідею, що НАТО, наприклад, може не прийняти у свої лави Україну.

"Ми готові сісти і поговорити з Росією в Раді НАТО-Росія. Проте ми не підемо на компроміси щодо основних принципів. Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій власний шлях", - сказав він.

Нагадаємо, США пригрозили Росії на тлі загрози вторгнення в Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.

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Єнс Столтенберг Володимир Путін Україна Російська Федерація
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