Столтенберг про оборонні плани НАТО: Зараз переходитимемо до конкретних дій

За словами генсека Альянсу, сьогодні на зустрічі Контактної групи (формат "Рамштайн") учасники обговорюватимуть питання щодо зміцнення оборони України, і "буде мобілізовано та скоординовано ще більше військової допомоги" нашій державі.

"Також буде сьогодні засідання Ради Україна-НАТО, яке ми розпочали під час Вільнюського саміту, що допомагає зміцнити наші взаємини та наближає Україну до членства в Альянсі", - зазначив він.

Столтенберг сьогодні анонсував обговорення нових засобів стримування.

"Ми погодили нові оборонні плани на саміті у липні, але зараз ми переходитимемо до конкретних дій", - заявив він.

Генсек Альянсу пояснив, що це реалізовуватиметься, зокрема, через "конкретні кроки, такі як збільшення кількості військ на східному фланзі НАТО до 300 тисяч військових".

"Також ми говоритимемо про виклики, з якими стикається НАТО", - додав він.

Що заявив Зеленський

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський висловився про підготовку України до зимового періоду, який стане для країни "величезним челенджем".

"Ми готуємось. Сьогодні я тут для того, щоб посилити цей процес", - сказав він.

Крім того, на засіданні "Рамштайну" українська сторона обговорить із партнерами контрнаступальні дії ЗСУ.

"Ми говоритимемо про власний пріоритет. Про те, як витіснити Росію за межі нашої України. Як захистити нашу країну та зупинити війну", - наголосив Зеленський.

Також український президент додав, що під час зустрічі обговорюватиметься і ситуація в Ізраїлі, яка зазнала нападу терористичного угруповання ХАМАС.

"Сьогодні мова також піде про ситуацію в Ізраїлі. Звичайно, будуть деякі сигнали з боку України. Ми в стані війни, а тому розуміємо, що це таке, що таке терористичні атаки та численні жертви", - заявив Зеленський.

Участь Зеленського в "Рамштайні-16"

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув у столицю Бельгії Брюссель до штаб-квартири НАТО, де зустрівся з генсеком Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Також глава держави вперше в офлайн режимі візьме участь у засіданні "Рамштайн", що стане вже 16-м за рахунком.

Також цього ж дня запланована зустріч Ради Україна-НАТО. Від України на "Рамштайн" поїхав міністр оборони Рустем Умєров.