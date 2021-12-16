Столтенберг о новой концепции НАТО: нужно работать с партнерами, такими как Украина

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге .

"Мы решили сделать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована на саммите НАТО в Мадриде в следующем году. Важна истина, которая изменилась, это поведение России", - отметил он.

Он надеется, что в новой коцепции будет сделан важный вывод: нужно работать с партнерами, такими как Украина.

"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе", - добавил он.