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Столтенберг про нову концепцію НАТО: потрібно працювати з партнерами, такими як Україна

Автор: Анастасія Рокитна

Північноатлантичний Альянс готує нову стратегічну концепцію. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.

"Ми вирішили зробити нову стратегічну концепцію, яка буде погоджена на саміті НАТО в Мадриді наступного року. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії", - зазначив він.

Він сподівається, що у новій коцепції буде зроблено важливий висновок: протрібно працювати з партнерами, такими як Україна.

"І Україна сама повина визначити свій шлях. Ми вважаємо, що ми набагато міцніше разом", - додав він.

Нагадаємо, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що вступ України до НАТО нібито неприпустимий.

Раніше Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу до НАТО в обмін на відведення військ РФ.

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