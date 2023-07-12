Столтенберг назвав завдання нової Ради Україна-НАТО

"У Раді буду головувати я, тому ніхто блокувати індивідуально не буде. У нас можуть проводитись кризові консультації. Якщо Зеленський захоче долучитися - ніхто не блокуватиме", - сказав він, відповідаючи на питання, чи зможе Угорщина заблокувати засідання Ради.

За його словами, це один з елементів, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

"Ми будемо як рівні і вирішуватимемо в рамках кризові консультацій, які можуть скликати будь-який член Ради", - додав він.

Столтенберг повідомив, що заснування Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакету, який узгодили у Вільнюсі, щоб наблизити Україну до НАТО. "Крім того, метою є зміцнити політичні зв’язки", - сказав він.

За його словами, Рада відрізняється від попередньої Комісії перш за все тим, що вона має право ухвалювати рішення. Передбачені зустрічі на рівні голів урядів, міністрів та на військовому рівні.

"Це буде важливою політичною установою, ми зможемо працювати як рівні", - додав генсек.

Створення Ради

На саміті НАТО у Вільнюсі лідери держав погодили низку заходів, спрямованих на поглиблення зв'язків з Києвом. Союзники пообіцяли багаторічну допомогу Україні; створили нову Раду НАТО-Україна, яка збереться пізніше 12 липня; прискорили процес, який дозволить Україні вступити до НАТО, скасувавши ПДЧ.

РБК-Україна активно стежить і за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі, всі головні новини - читайте на посиланням.