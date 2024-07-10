Столтенберг назвав головну причину, чому Україна не може зараз вступити до НАТО

Столтенберг попросив назвати головну причину, чому Україна зараз не може вступити до НАТО.

"Щоб запросити нову країну до НАТО, нам потрібен консенсус. Усі країни-члени згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що рано говорити, коли це точно станеться", - відповів генсек.

При цьому він додав, що Україна рухається дедалі ближче до членства за рахунок конкретних дій. Також, за словами Столтенберга, формулювання про вступ будуть міститися в декларації НАТО про членство України - її затвердять сьогодні.