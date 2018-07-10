Столтенберг назвал темы саммита НАТО

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе

Руководители 29 стран-союзников НАТО, а также стран-партнеров 11-12 июля 2018 года проведут в Брюсселе встречу на высшем уровне, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы обороны и активизации борьбы с терроризмом. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

По словами Столтенберга, 11 июля участники саммита НАТО будут обсуждать вопросы обороны, в частности, увелечение оборонного бюджета. Кроме того, участники саммита намерены принять решение по вопросу о повышении роли НАТО в борьбе с терроризмом.

Кроме того, чтобы усилить оборону НАТО, лидеры, как ожидается, примут инициативу, согласно которой, страны обязуются до 2020 года создать 30 механизированных батальонов; 30 воздушных эскадрилий; и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней.

Кроме того, на саммите НАТО участники намерены пригласить Македонию начать переговоры о вступлении страны в НАТО.

Кроме того, 11 июля будут обсуждаться основные проблемы безопасности при участии лидеров Финляндии и Швеции, а также президентов Европейского совета и Европейской комиссии.

"В четверг (12 июля, - ред.) лидеры также встретятся с близкими партнерами - Грузией и Украиной, чтобы обсудить региональные вызовы, реформы обороны и постоянную поддержку НАТО. Встреча на высшем уровне завершится встречей по Афганистану", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры стран НАТО намерены согласовать увеличение финансирования афганских сил после 2020 года.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что в НАТО ожидают, что в 2018 году 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону.