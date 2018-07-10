Европейские союзники и Канада дополнительно выделят 266 млрд долларов на оборону до 2034 года

В НАТО ожидают, что в 2018 году 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

"Мы ожидаем, что в этом году 8 союзников потратят не менее 2% ВВП на оборону, по сравнению с тремя союзниками в 2014 году", - заявил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что союзники также инвестируют миллиарды в новое оборудование и наращивают свой вклад в миссии и операции.

"По нашим оценкам, европейские союзники и Канада дополнительно выделят 266 миллиардов долларов на оборону до 2034 года", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Столтенберг призвал Германию увеличить оборонный бюджет.