В НАТО ожидают, что в 2018 году 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону

Новости Политика 10.07.2018 - 16:05
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Европейские союзники и Канада дополнительно выделят 266 млрд долларов на оборону до 2034 года

В НАТО ожидают, что в 2018 году 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

"Мы ожидаем, что в этом году 8 союзников потратят не менее 2% ВВП на оборону, по сравнению с тремя союзниками в 2014 году", - заявил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что союзники также инвестируют миллиарды в новое оборудование и наращивают свой вклад в миссии и операции. 

"По нашим оценкам, европейские союзники и Канада дополнительно выделят 266 миллиардов долларов на оборону до 2034 года", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Столтенберг призвал Германию увеличить оборонный бюджет.

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Теги:  НАТО,  Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС