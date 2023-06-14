Столтенберг про навчання українських пілотів: вже є рішення

Декілька країн-членів НАТО вже ухвалили рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Є рішення. Вже кілька членів НАТО підтримали, це було після консультацій, що розпочнеться навчання пілотів. Це питання розглядатиметься і завтра після зустрічі контактної групи (йдеться про "Рамштайн" - ред.)", - розповів Столтенберг.
Він також зазначив, що після вирішення всіх питань, пов'язаних з навчанням українських пілотів, НАТО перейде до обговорення передачі винищувачів Україні.
Зазначимо, що союзники України тривалий час відмовлялися обговорювати навчання наших пілотів на західних винищувачах, оскільки це передбачало б відповідні поставки у майбутньому.
Але після того, як у травні президент США Джо Байден підтримав таку ініціативу, питання навчання пілотів стало одним з головних.
Наразі союзники хочуть проводити тренування пілотів України на F-16. За інформацією ЗМІ, Данія хоче розпочати навчання вже у серпні.
При цьому нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наша країна відібрала групи пілотів, які навчатимуться у Британії.
Тема тренувань має стати ключовою під час зустрічі міністрів оборони країн-союзників України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться завтра, 15 червня.
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