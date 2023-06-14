Столтенберг об обучении украинских пилотов: уже есть решение

"Есть решение. Уже несколько членов НАТО поддержали, это было после консультаций, что начнется обучение пилотов. Этот вопрос будет рассматриваться и завтра после встречи контактной группы (речь о "Рамштайне" - ред.)", - рассказал Столтенберг.

Он также отметил, что после решения всех вопросов, которые связаны с обучением украинских пилотов, НАТО перейдет к обсуждению передачи истребителей Украине.

Обучение украинских пилотов

Отметим, что союзники Украины долгое время отказывались обсуждать обучение наших пилотов на западных истребителях, поскольку это предусматривало бы соответствующие поставки в дальнейшем.

Но после того, как в мае президент США Джо Байден поддержал такую инициативу, вопрос обучения пилотов стал одним из главных.

Сейчас союзники хотят проводить тренировки пилотов Украины на F-16. По информации СМИ, Дания хочет начать обучение уже в августе.

При этом недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что наша страна отобрала группы пилотов, которые будут обучаться в Британии.

Тема тренировок должна стать ключевой в ходе встречи министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", которая пройдет завтра, 15 июня.