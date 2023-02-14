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Столтенберг натякнув, що Швеція та Фінляндія можуть по черзі вступити в НАТО

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія та Швеція мають вступити до НАТО, проте одна з країн може зробити це раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Сьогодні, 14 лютого, толтенберг натякнув, що попри те, що й Фінляндія й Швеція мають обов'язково вступити до НАТО, їх вступ може відбутися по черзі.

"Тож і Фінляндія, і Швеція вже набагато ближчі та набагато більше інтегровані в НАТО. Тому головне питання полягає не в тому, чи ратифікують разом Фінляндія та Швеція. Головне питання полягає в тому, щоб вони обидва були ратифіковані як повноправні члени якомога швидше", - заявив генеральний секретар.

Він також додав, що докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше їх ратифікувати.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карл XVI Густав заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Проте нещодавно турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.

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НАТОШвеціяЄнс СтолтенбергФинляндия