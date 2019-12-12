Столтенберг: НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер констатировал увеличение присутствия Альянса в Черноморском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Так, во время встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым генсек НАТО заявил, что присутствие Альянса на море, суше и в воздухе Черноморского региона увеличилось.

"Мы согласились с важностью присутствия НАТО в регионе Черного моря. Ситуация с безопасностью меняется - и НАТО отвечает. Мы укрепили наше присутствие в Черноморском регионе на суше, на море и в воздухе - благодаря многонациональной боевой оперативной группе в городе Крайова, воздушному патрулированию и мощном военно-морском присутствии", - заявил он.

Кроме того, Столтенберг напомнил, что в этом году войска НАТО провели 5 масштабных учений в Черноморском регионе, в том числе учения с участием Украины и Грузии.

"Мы также увеличили помощь нашим партнерам в этом регионе, путем тренировки для военно-морских сил и береговой охраны, заходов в порты и проведения учений. Постоянная военно-морская группа НАТО проводит регулярные тренировки с кораблями Грузии и Украины, что улучшает нашу способность работать вместе с ними в Черноморском регионе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Премьер-министр Болгарии отметил, что координационный центр должен выполнять только сдерживающую роль, поскольку София против военных флотов в Черном море.