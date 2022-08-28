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Столтенберг: НАТО и США должны активизироваться в Арктике из-за России

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Из-за усиления военной активности России в районе Северного полюса усилить свое присутствие в Арктике должны США и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генсека НАТО Йенса Столтенберга для Welt.

"НАТО должно увеличить свое присутствие в Арктике", - отметил он.

По его словам, сейчас Россия находится в процессе открытия баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, такого как гиперзвуковые ракеты. Кроме того, все больший интерес к Арктике проявляет Китай.

Отметим, в арктических широтах находятся территории разных стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России.

Напомним, ранее США объявили, что назначат своего первого специального посланника для "продвижения американских интересов и сотрудничества с союзниками и партнерами в Арктике". Сенат США еще должен одобрить план.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиЙенс Столтенберг