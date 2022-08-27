США назначат первого посла по Арктике: чем будет заниматься

Соединенные Штаты планируют назначить посла по Арктике на фоне усиления российской военной активности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Посол по особым поручениям будет назначен для продвижения политики США в полярном регионе. Новый посол будет взаимодействовать с семью другими арктическими странами — Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Россией, а также с группами коренных народов и другими заинтересованными сторонами. Имя посла вскоре будет известно. После этого нового кандидата должен согласовать Сенат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Канаду и заявил, что возможности России в Арктике представляют собой стратегическую проблему для военного альянса.

Среди ключевых проблем – повторное открытие сотен новых и бывших военных объектов советской эпохи, а также использование Россией Крайнего Севера в качестве испытательного полигона для самого современного оружия, включая гиперзвуковые ракеты.

Новый посол заменит предыдущую должность американского координатора по Арктике, которую занимал дипломат Джим ДеХарт.