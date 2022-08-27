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США назначат первого посла по Арктике: чем будет заниматься

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Вашингтон, Суббота 27 августа 2022 18:13
США назначат первого посла по Арктике: чем будет заниматься Фото: США назначат первого посла по Арктике (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты планируют назначить посла по Арктике на фоне усиления российской военной активности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Посол по особым поручениям будет назначен для продвижения политики США в полярном регионе. Новый посол будет взаимодействовать с семью другими арктическими странами — Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Россией, а также с группами коренных народов и другими заинтересованными сторонами. Имя посла вскоре будет известно. После этого нового кандидата должен согласовать Сенат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Канаду и заявил, что возможности России в Арктике представляют собой стратегическую проблему для военного альянса.

Среди ключевых проблем – повторное открытие сотен новых и бывших военных объектов советской эпохи, а также использование Россией Крайнего Севера в качестве испытательного полигона для самого современного оружия, включая гиперзвуковые ракеты.

Новый посол заменит предыдущую должность американского координатора по Арктике, которую занимал дипломат Джим ДеХарт.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможности РФ в Арктике стратегической проблемой. Он считает, что альянсу нужно сильное союзническое присутствие в этом регионе.

Также мы писали, что крупный проект российской "Роснефти" по добыче горючего в Арктике остановлен из-за санкций. Инвесторы оценивали его в 70 млрд евро.

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