Столтенберг: НАТО и США должны активизироваться в Арктике из-за России

Из-за усиления военной активности России в районе Северного полюса усилить свое присутствие в Арктике должны США и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генсека НАТО Йенса Столтенберга для Welt .

По его словам, сейчас Россия находится в процессе открытия баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, такого как гиперзвуковые ракеты. Кроме того, все больший интерес к Арктике проявляет Китай.

"НАТО должно увеличить свое присутствие в Арктике", - отметил он.

Напомним, ранее США объявили, что назначат своего первого специального посланника для "продвижения американских интересов и сотрудничества с союзниками и партнерами в Арктике". Сенат США еще должен одобрить план.

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