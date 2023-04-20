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Столтенберг: Нам потрібно зробити все, щоб Росія більше ніколи не воювала з Україною

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В НАТО розуміють, що Україні необхідна буде допомога і після перемоги над Росією. Необхідно зробити все можливо для того, щоб Росія більше ніколи не воювала з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в Києві під час прес-конференції.

За його словами, НАТО наразі працює над багаторічною ініціативою підтримки України.

"Це допоможе вам пройти шлях від ери радянського обладнання до натівського обладнання і політики. Це буде повна співпраця з НАТО. Це поставить Україну на достойне місце в євроатлантичній сім'ї. Українське майбутнє - в НАТО", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва. Примітно, що це сталося напередодні чергового "Рамштайну", який запланований на завтра.

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Війна Росії проти УкраїниНАТОЄнс Столтенберг