Столтенберг нагадав Німеччині про вимогу збільшити витрати на оборону

"У холодну війну, коли при владі перебували Конрад Аденауер або Віллі Брандт, витрати на оборону становили від 3 до 4 відсотків ВВП", - сказав він.

Столтенберг нагадав, що на липневому саміту НАТО у Вільнюсі було ухвалене рішення, відповідно до якого мінімальний розмір видатків на оборону встановлений на рівні 2% ВВП.

"Я сам був главою уряду (Норвегії, - ред.) упродовж багатьох років і знаю, як важко виділяти більше грошей на оборону, коли також необхідні вищі витрати на охорону здоров'я, освіту чи інфраструктуру. Але коли напруженість зростає, витрати на оборону повинні бути збільшеними", - наголосив генсек.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Надаємо, що у липні у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Альянс запевнив, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, але зараз пріоритетом є перемога у війні.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна врешті-решт буде в НАТО.

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