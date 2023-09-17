Столтенберг напомнил Германии о требовании увеличить расходы на оборону

"В холодную войну, когда у власти находились Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от 3 до 4 процентов ВВП", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение, согласно которому минимальный размер расходов на оборону установлен на уровне 2% ВВП.

"Я сам был главой правительства (Норвегии, - ред.) на протяжении многих лет и знаю, как трудно выделять больше денег на оборону, когда также необходимы более высокие расходы на здравоохранение, образование или инфраструктуру. Но когда напряженность растет, расходы на оборону должны быть увеличены", - подчеркнул генсек.

Путь Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

В июле в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. Альянс заверил, что Украина присоединится к НАТО в будущем, но сейчас приоритетом является победа в войне.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина в конце концов будет у НАТО.

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