Столтенберг: Македонию пригласят к переговорам о вступлении в НАТО

После переименования Македонию пригласят к переговорам о вступлении в НАТО

Македонию пригласят к переговорам о вступлении в НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба Альянса.

По словам Столтенберга, после того, как завершится процесс переименования Македонию пригласят к переговорам о вступлении в НАТО.

"Союзники намерены пригласить Скопье начать переговоры о вступлении. После того, как будет завершено и реализовано историческое соглашение по переименованию страны, НАТО сможет пригласить бывшую югославскую Республику Македонию стать 30-м членом НАТО под новым названием: Республика Северная Македония", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Македонии не подпишет соглашение с Грецией о переименовании Македонии.