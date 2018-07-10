Столтенберг: Македонію запросять до переговорів про вступ у НАТО

Після перейменування Македонію запросять до переговорів про вступ у НАТО

Македонію запросять до переговорів про вступ до НАТО. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає прес-служба Альянсу.

За словами Столтенберга, після того, як завершиться процес перейменування Македонію запросять до переговорів про вступ до НАТО.

"Союзники мають намір запросити Скоп'є почати переговори про вступ. Після того, як буде завершено і реалізовано історичну угоду з перейменування країни НАТО зможе запросити колишню югославську Республіку Македонію стати 30-м членом НАТО під новою назвою: Республіка Північна Македонія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Македонії не підпише угоду з Грецією про перейменування Македонії.