Столтенберг про формулювання саміту НАТО щодо України: консультації продовжуються

Союзники НАТО поки не погодили текст підсумкової заяви щодо України на саміті Альянсу у Вільнюсі. Консультації продовжуються.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію .

"Як завжди на самітах НАТО ми проводимо консультації щодо формулювань. Ми робимо це у тісному контакті з Україною. Я впевнений, ми знайдемо те, що влаштовує всіх і дозволить Україні просунутися вперед", - сказав він.

За його словами, буде рішення щодо конкретної підтримки, багаторічна програма підтримки допомагає Україні наблизитися до НАТО.

"Конкретні формулювання будуть оприлюднені тоді, коли будуть узгоджені та затверджені всіма лідерами. Я впевнений, що ці формулювання будуть чіткими", - повідомив Столтенберг.

Він повідомив, що текст рішення доопрацьовується. "Я керую цим процесом і роблю все, щоб наша позиція була єдиною і сильною. Я впевнений, щойно ми завершимо консультації, як тільки рішення буде ухвалено, ми побачимо серйозні зобов'язання", - сказав генсек НАТО.

За його словами, союзники надаватимуть суттєву економічну та політичну підтримку Україні, "буде і багаторічний план, щоб забезпечити перехід України від радянських стандартів до стандартів НАТО".

Столтенберг нагадав про те, що союзники погодили, що Україна буде членом НАТО, і "саме союзники та Україна повинні вирішувати коли, а не Росії, всі ми залишаємось на боці України".

"Якщо Україна не переможе, членство в НАТО безглуздо обговорюватиме", - сказав він.

Саміт НАТО

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО

При цьому керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, щосаміт у Вільнюсі навряд чи виправдає очікування громадян України. Він заявив, що на саміті буде "оголошено деякі слова, але нічого більше".

Литва не виключає можливості накладання вето на текст декларації саміту НАТО у Вільнюсі, якщо запропоновані рішення та формулювання не відповідатимуть інтересам країни.