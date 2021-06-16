ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Столтенберг: мы должны разговаривать с Россией, даже если не верим в улучшение отношений

Новина українською →
Среда 16 июня 2021 11:57
Столтенберг: мы должны разговаривать с Россией, даже если не верим в улучшение отношений Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Он отметил, что с Россией необходимо разговоривать, даже если нет веры в улучшение отношений.

Об этом Столтенберг сказал в интервью CNN.

Столтенберг назвал "важным", что два президента проведут встречу.

"Также важен факт, который приветствовали все наши союзники, что президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО", - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что НАТО и союзники должны быть сильными, "готовыми к сдерживанию и обороне".

"В то же время нам необходим диалог с РФ. Россия - этой наш сосед, нам нужно с ней разговаривать, даже если мы не верим в улучшение отношений в ближайшем будущем", - добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО лидеры Евросоюза обменялись с президентом США Джо Байденом мнениями накануне его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве сегодня, 16 июня. Стороны обсудят отношения двух стран и разногласия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО