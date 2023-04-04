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Столтенберг про членство України в НАТО: зможе приєднатися після перемоги

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги в війні, що розпочала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Україна стане членом альянсу. Але ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцяну", - зазначив Генсек.

За його словами, зважаючи на це члени НАТО зараз підтримують Україну і будуть робити це й надалі.

"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.

Крім того, сьогодні відбулась зустріч комісії НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорили подальшу підтримку Києва.

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