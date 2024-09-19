Столтенберг: Чим більше у України зброї, тим більша ймовірність закінчення війни

Імовірність досягнення миру між Україною та Росією прямо залежить від збільшення постачання зброї українським захисникам. Так російський диктатор Володимир Путін усвідомить, що не отримає бажане силою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прощальну промову генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга перед відходом у відставку.
Столтенберг зазначив, що військова міць є необхідною умовою для діалогу, оскільки він працює лише тоді, коли підкріплений сильною обороною.
За словами генсека, найшвидший спосіб закінчити війну в Україні - програти її. Але у такому разі буде не мир, а окупація. У свою чергу Путін вірить, що досягне своєї мети у війні і "перечекає" Захід. Тому він продовжує вести війну.
"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", - наголосив генсек.
Він уточнив, що чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна.
Також, як додав Столтенберг, будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки, щоб забезпечити міцний мир.
"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається (до Альянсу - ред.)", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам Альянсу пообіцяти Україні виділяти щороку щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу.
Таку ідею в НАТО вирішили "трансформувати" - союзники пообіцяли виділити 40 млрд євро поки що тільки на наступний рік.
Також, як заявляв учора, 18 вересня президент України Володимир Зеленський частина країн НАТО, які пообіцяли Україні надати системи ППО Patriot і не тільки, так і не поставили їх за кілька місяців.
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