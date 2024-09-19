Столтенберг: Чим більше у України зброї, тим більша ймовірність закінчення війни

Столтенберг зазначив, що військова міць є необхідною умовою для діалогу, оскільки він працює лише тоді, коли підкріплений сильною обороною.

За словами генсека, найшвидший спосіб закінчити війну в Україні - програти її. Але у такому разі буде не мир, а окупація. У свою чергу Путін вірить, що досягне своєї мети у війні і "перечекає" Захід. Тому він продовжує вести війну.

"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", - наголосив генсек.

Він уточнив, що чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна.

Також, як додав Столтенберг, будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки, щоб забезпечити міцний мир.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається (до Альянсу - ред.)", - резюмував він.