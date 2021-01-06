ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Столкновения в США: из Капитолия вывезли раненую женщину

Автор: РБК-Украина

Из здания Капитолия вывезли раненую женщину. Неизвестная окровавленная лежит на кушетке.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает телеканал MSNBC.

На видео зафиксировано, как из здания на кушетке вывозят окровавленную женщину.

На данный момент подробностей о случившемся с ней пока нет.

Как писало РБК-Украина ранее, в здании Конгресса США произошла стрельба. Была ранена женщина. Отмечалось, что она находится в критическом состоянии после ранения в грудь.

Напомним, сегодня сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. В ходе протеста демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Так, действующий президент США Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Он просит своих сторонников поддержать правоохранителей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротесткапитолий