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Столкновения на рынке в Киеве: полиция задержала 10 человек

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 13:38
Фото: погромы на "Дарынке" (facebook.com/kyiv.news)
Фото: погромы на "Дарынке" (facebook.com/kyiv.news)

Столкновения на рынке в Киеве произошли после инцидента с военным пенсионером

В результате столкновений на рынке в Киеве возле станции метро "Лесная" полиция задержала 10 человек. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей разгромили торговую точку продавца, который был задержан после избиения военного пенсионера,  и устроили потасовку с полицейскими.

"В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, которые размещены в сети Интернет", - отметил Крищенко.

По его словам, по факту инцидента на рынке открыли два уголовных производства за хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разгромили киоски на рынке, где на этой неделе избили военного пенсионера.  

 

Задержанных накануне возле НСК "Олимпийский" отпустили из полиции, - Крищенко
Теги публикации: Киев, рынок, Андрей Крищенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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