Зіткнення на ринку у Києві: поліція затримала 10 осіб

Зіткнення на ринку в Києві сталися після інциденту з військовим пенсіонером

В результаті зіткнень на ринку у Києві біля станції метро "Лісова" поліція затримала 10 осіб. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За попередньою інформацією, кілька десятків агресивно налаштованих молодих людей розгромили торгову точку продавця, який був затриманий після побиття військового пенсіонера, і влаштували бійку з поліцейськими.

"В результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надається медична допомога. Десятьох найактивніших учасників затримали і доставили до управління поліції. Зараз слідчі вивчають записи відеоспостереження, в тому числі й ті, які розміщені в мережі Інтернет", - зазначив Крищенко.

За його словами, за фактом інциденту на ринку відкрили два кримінальні провадження за хуліганство та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві розгромили кіоски на ринку, де цього тижня побили військового пенсіонера.