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Зіткнення на ринку в Харкові завершилися масовими затриманнями

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 14:31
Зіткнення на ринку в Харкові завершилися масовими затриманнями
Фото: зіткнення у Харкові на ринку "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

В ході зіткнень затримали 20 осіб

В результаті зіткнень на ринку "Барабашово" в Харкові поліція затримала 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, поліція Харківської області проводить комплекс заходів щодо недопущення розвитку силового протистояння на ринку "Барабашово".

"Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян, а також врегулювання конфліктної ситуації на ринку, там знаходяться наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, спецназівці, фахівці вибухотехніки і керівництво поліції Харківської області", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Київський відділ поліції були доставлені 20 громадян для встановлення обставин події.

"Поліцейські вилучили кілька гумових кийків, газових балончиків. Встановлюється, який вид зброї був застосований під час конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Від сльозогінного газу постраждали декілька поліцейських.

Нагадаємо, 27 лютого на ринку "Барабашово" у Харкові відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру. Невідомі застосували піротехніку і сльозогінний газ. Також за словами очевидців, на місці зіткнень були чутні постріли.

Крім того, 23 лютого у центрі Львова сталася масова бійка, в результаті якої постраждали двоє патрульних поліцейських.

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