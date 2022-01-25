Столкновения под Радой и перекрытое движение: что происходит на митинге ФОПов под парламентом

Сегодня в Киеве протестует SaveФОП, возле Верховной рады предприниматели пытаются прорваться в здание. Произошла стычка между протестующими и полицейскими.
Что происходит на митинге, в материале РБК-Украина.
Участники акции заявили, что будут штурмовать парламент и дают депутатам 15 минут на выход. Под Радой уже собралось большое количество силовиков, двери в здание закрыли на металлические засовы.
15:53 Правоохранители штурмуют сцену, которую митингующие установили возле парламента. Пытаются оттеснить протестующих.
15:30 Протестующие пытаются ворваться в здание Верховной рады, в результате чего произошли столкновения между предпринимателями и полицейскими. РБК-Украина пытается узнать у полиции, сколько людей уже задержали.
Корреспондент РБК-Украина сообщает, что полиция применила слезоточивый газ.
Уже есть минимум двое задержанных. Это не первая стычка между протестующими и полицией.
Как сообщили в пресс-службе полиции, составлены административные протоколы на двух участников акции еще утром.
Движение ограничено на таких улицах:
Протестующие требуют принятия законопроекта №5866 или №5866-1 - исключение всех положений, связанных с тотальной фискализацией, а также отмена применения РРО при продаже отдельных товаров.