Зіткнення під Радою та перекритий рух: що відбувається на мітингу ФОПів під парламентом

Штурм парламенту

Учасники акції заявили, що штурмуватимуть парламент і дають депутатам 15 хвилин на вихід. Під Радою вже зібрано велику кількість силовиків, двері до будівлі зачинили на металеві засуви.

15:53 Правоохоронці штурмують сцену, яку мітингувальники встановили біля парламенту. Намагаються відтіснити протестувальників.

Фото: під Радою влаштували сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

15:30 Протестувальники намагаються увірватися до будівлі Верховної Ради, внаслідок чого сталася сутичка між підприємцями та поліцейськими. РБК-Україна намагається дізнатися у поліції, скільки людей уже затримали.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що поліція застосувала сльозогінний газ.

Фото: ФОПи під Радою влаштували сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже є мінімум двоє затриманих. Це не перша сутичка між протестувальниками та поліцією.

Як повідомили у прес-службі поліції, складено адміністративні протоколи на двох учасників акції ще зранку.

Рух в центрі Києва обмежено

Рух обмежено на таких вулицях:

Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку);

Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);

Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інституцької).

Чому підприємці протестують

Протестувальники вимагають ухвалення законопроекту №5866 або №5866-1 - виключення всіх положень, пов'язаних з тотальною фіскалізацією, а також скасування застосування РРО під час продажу окремих товарів.