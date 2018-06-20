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Столкновения в Харьковском горсовете: госпитализировали двух женщин

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 14:14
Фото: столкновения в горсовете Харькова (Facebook Pavel Velitskiy)
Фото: столкновения в горсовете Харькова (Facebook Pavel Velitskiy)

В результате столкновений в Харьковском горсовете задержанных нет

Из-за столкновений в Харьковском горсовете, которые произошли сегодня утром, 20 июня 2018 года, к медикам обратились две женщины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В медицинские учреждения за помощью обратились две женщины 45 и 51 лет с предварительным диагнозом отравление. Задержанных лиц нет. В органы полиции каких-либо заявлений от граждан не поступало", - говорится в сообщении.

 

#поліція_Харківщини #горсовет Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства событий под стенами горсовета (ОБНОВЛЕНО) ...

Опубликовано Полиция Харьковщины 20 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту столкновений в Харьковском горсовете полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". В ходе столкновений неизвестные бросали в здание мэрии дымовые шашки.

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Теги публикации: Харьков, полиция, столкновения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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