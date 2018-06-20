Сутички у Харківській міськраді: госпіталізовано двох жінок

Внаслідок сутичок у Харківській міськраді затриманих осіб немає

Через сутички у Харківській міськраді, які сталися сьогодні вранці, 20 червня 2018 року, до медиків звернулися дві жінки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"До медичних закладів по допомогу звернулися дві жінки 45 та 51 років із попереднім діагнозом отруєння. Затриманих осіб немає. До органів поліції будь-яких заяв від громадян не надходило", - йдеться у повідомленні.

#поліція_Харківщини #міськрада Харківські поліцейські встановлюють обставини подій під стінами міськради (ОНОВЛЕНО) ... Опубліковано Поліція Харківщини 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за фактом сутичок у Харківській міськраді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". У ході сутичок невідомі кидали у будівлю мерії димові шашки.