Столкновения в горсовете Харькова: госпитализированы еще две женщины

По информации Сидоренко, еще несколько сотрудников отпросились с работы

Число госпитализированных в результате вчерашних столкновений в горсовете Харькова возросло. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

"По поводу вчерашнего погрома в мэрии. Сегодня госпитализированы еще две сотрудницы городского совета. У обеих женщин - проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками", - написал он.

Кроме того, по информации Сидоренко, еще несколько сотрудников отпросились с работы из-за плохого самочувствия.

По факту столкновений в горсовете Харькова сотрудники мэрии подали заявления в полицию.

Сидоренко также сообщил, что у заместителя городского главы Андрея Руденко, которого активисты засунули в мусорный бак, сломан палец на руке.

UPD: Заявления поданы в полицию, а не в прокуратуру. По поводу вчерашнего погрома в мэрии. Сегодня госпитализированы... Опубліковано Юрієм Сидоренком 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Харьковском горсовете произошли столкновения. В результате столкновений вчера госпитализировали двух женщин.