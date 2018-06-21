Сутички в міськраді Харкова: госпіталізовано ще дві жінки

За інформацією Сидоренка, ще кілька співробітників відпросилися з роботи

Кількість госпіталізованих в результаті вчорашніх сутичок в міськраді Харкова зросла. Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у Facebook.

"З приводу вчорашнього погрому в мерії. Сьогодні госпіталізовано ще дві співробітниці міської ради. У обох жінок - проблеми з дихальними шляхами після візиту панів з газовими балончиками і димовими шашками", - написав він.

Крім того, за інформацією Сидоренка, ще кілька співробітників відпросилися з роботи через погане самопочуття.

За фактом сутичок у міськраді Харкова співробітники мерії подали заяви в поліцію.

Сидоренко також повідомив, що у заступника міського голови Андрія Руденка, якого активісти засунули в сміттєвий бак, зламаний палець на руці.

UPD: Заяви подані в поліцію, а не в прокуратуру. З приводу вчорашнього погрому в мерії. Сьогодні госпіталізовано... Опубліковано Юрієм Сидоренком 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, у Харківській міськраді відбулися сутички. В результаті сутичок вчора госпіталізували двох жінок.