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Сутички в міськраді Харкова: госпіталізовано ще дві жінки

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 11:35
Фото: сутички у міськраді Харкова (Facebook Pavel Velitskiy)
Фото: сутички у міськраді Харкова (Facebook Pavel Velitskiy)

За інформацією Сидоренка, ще кілька співробітників відпросилися з роботи

Кількість госпіталізованих в результаті вчорашніх сутичок в міськраді Харкова зросла. Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у Facebook.

"З приводу вчорашнього погрому в мерії. Сьогодні госпіталізовано ще дві співробітниці міської ради. У обох жінок - проблеми з дихальними шляхами після візиту панів з газовими балончиками і димовими шашками", - написав він.

Крім того, за інформацією Сидоренка, ще кілька співробітників відпросилися з роботи через погане самопочуття.

За фактом сутичок у міськраді Харкова співробітники мерії подали заяви в поліцію.

Сидоренко також повідомив, що у заступника міського голови Андрія Руденка, якого активісти засунули в сміттєвий бак, зламаний палець на руці.

 

UPD: Заяви подані в поліцію, а не в прокуратуру. З приводу вчорашнього погрому в мерії. Сьогодні госпіталізовано...

Опубліковано Юрієм Сидоренком 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, у Харківській міськраді відбулися сутички. В результаті сутичок вчора госпіталізували двох жінок.

Сутички у Харківській міськраді: госпіталізовано двох жінок Сутички у Харківській міськраді: у поліції повідомили подробиці
Теги публікації: Київська міська рада, Харків, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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