Через сутички у секторі Газа загинуло троє людей, ще 200 постраждали

У демонстраціях у Газі взяли участь близько 7 тис. людей

Вчора, 27 липня, у секторі Гази на кордоні з Ізраїлем унаслідок заворушень загинули 14-річний підліток та 43-річний чоловік та 17-річний хлопець, ще понад 200 людей дістали поранення. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністерство охорони здоров'я палестинського регіону.

Як зазначається, напередодні палестинець увірвався в ізраїльське поселення на Західному Березі річки Йордан і напав з ножем на жителів. При нападі загинув один ізраїльтянин, ще двоє отримали поранення.

Також армія Ізраїлю повідомила, що нападник був застрелений військовими. Ізраїль заявив, що в поселенні буде побудовано сотні нових будинків.

За даними військових, в п'ятничних демонстраціях у Газі взяли участь близько 7 тис. людей. Демонстранти кидали в ізраїльських військових камені, каністри і шини.

Нагадаємо, що 15 липня, у будівлі в одному з районів сектора Газа в результаті вибуху загинуло двоє палестинців. Ще одна людина отримала поранення.

Причина, з якої в Газі стався вибух наразі невідома. Також зазначається, що загиблі були батьком та сином.