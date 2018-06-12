Столкновение катамарана и баржи на Волге в России: число жертв возросло до 11

По факту столкновения открыто уголовное дело

Число погибших в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в России возросло до одиннадцати человек. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Волгоградской области.

"Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена", - рассказал представитель МЧС.

Также указано, что по данному факту Следственный комитет России открыл уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".

Напомним, как сообщалось ранее, в Волгограде в результате столкновения баржи с катамараном на Волге погибли не менее 10 человек. Один человек считался пропавшим без вести, еще пятеро пострадали.

Так, столкновение баржи с катамараном произошло в 1 км от берега. На момент инцидента на обоих судах находились 28 человек. По данным местных властей, катамаран был перегружен и мог столкнуться с баржей из-за нарушения правил управления. Местные СМИ утверждают, что на катамаране проходила частная вечеринка, а многие из его пассажиров были в нетрезвом состоянии.