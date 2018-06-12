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Зіткнення катамарану і баржі на Волзі в Росії: кількість жертв зросла до 11

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 10:40
Фото: рятувальна операція у Волгограді (v1.ru)
Фото: рятувальна операція у Волгограді (v1.ru)

За фактом зіткнення відкрито кримінальну справу

Число загиблих у результаті зіткнення катамарана і баржі на Волзі в Росії зросло до одинадцяти чоловік. Про це передає ТАСС, посилаючись на прес-службу Головного управління МНС РФ по Волгоградській області.

"Тіло потонула в результаті НП з катамараном жінки виявлено та піднято. Це остання, одинадцята, жертва. Пошуково-рятувальна операція завершена", - розповів представник МНС.

Також зазначено, що за даним фактом Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за ч.3 ст.263 КК РФ "порушення правил безпеки руху водного транспорту, що призвело з необережності загибель двох або більше осіб".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Волгограді в результаті зіткнення баржі з катамараном на Волзі загинули не менше 10 осіб. Одна людина вважалася зниклою безвісти, ще п'ятеро постраждали.

Так, зіткнення баржі з катамараном сталося в 1 км від берега. На момент інциденту на обох судах знаходилися 28 чоловік. За даними місцевої влади, катамаран був перевантажений і міг зіткнутися з баржею через порушення правил керування. Місцеві ЗМІ стверджують, що на катамарані проходила приватна вечірка, а багато хто з його пасажирів були в нетверезому стані.

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Теги публікації: Василь Волга, загиблі, столкновение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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