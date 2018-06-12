Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В России на Волге в столкновении баржи и катамарана погибли 10 человек

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 08:44
Фото: спасательная операция в Волгограде (v1.ru)
Фото: спасательная операция в Волгограде (v1.ru)

На данный момент еще один человек считается пропавшим без вести

В Волгограде (Российская Федерация) в результате столкновения баржи с катамараном на Волге погибли не менее 10 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в результате аварии на Волге погибли 10 человек, один считается пропавшим без вести, еще пятеро пострадали. Также сообщается, что столкновение баржи с катамараном произошло в 1 км от берега. На момент инцидента на обоих судах находились 28 человек.

По данным местных властей, катамаран был перегружен и мог столкнуться с баржей из-за нарушения правил управления. Местные СМИ утверждают, что на катамаране проходила частная вечеринка, а многие из его пассажиров были в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в России самолет Як-130 упал во время тренировочного полета.  

 

Пока РФ не изменит свое отношение, разговоров о возвращении в G7 не будет, - Мэй
Теги публикации: Василий Волга, Российская Федерация, авария, Волгоград  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь