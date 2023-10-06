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Столиця виконала всі заплановані роботи для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Київська влада та комунальні служби повністю підготували місто до початку опалювального сезону, враховуючи ризики воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Навіть в цих складних умовах місто виконало всі заплановані й необхідні для старту опалювального сезону роботи. Враховуючи ризики воєнного стану. Близько 100 котелень столиці забезпечені можливостями оперативного переключення на роботу від генераторів. Таку ж можливість мають 150 бюветних комплексів. Також місто придбало 23 мобільних пересувних котельні. Які, в разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та садки, пункти обігріву", - повідомив Віталій Кличко.

Мер також розповів, що, готуючись до зими, в столиці усунули понад 3000 пошкоджень на мережах і замінили понад 60 км тепломереж. Всі будинки, які обслуговуються комунальними керуючими компаніями, готові до подачі тепла.

"На сьогодні всі житлові будинки, що знаходяться в обслуговуванні комунальних керуючих компаній, отримали акти готовності до зими. Тобто готові до подачі тепла. Закликаю інших управителів, в тому числі ОСББ та ЖБК, також подбати про отримання цих актів. Місто в цьому плані всіляко допомагатиме, щоб усі без винятку будинки не мали проблем із запуском тепла", - наголосив Кличко.

Водночас в столиці продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів критичної інфраструктури. На ці потреби з міського бюджету було виділено близько мільярда гривень. Заплановані роботи будуть виконані до кінця року.

"Тобто Київ провів необхідні технічні та організаційні заходи і готовий до старту опалювального сезону. Але я ще раз закликаю всіх відповідальних осіб на місцях усвідомити його складність, мобілізувати сили і ресурси", - резюмував Кличко.

 

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КиївОпалювальный сезон