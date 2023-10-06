Столица выполнила все запланированные работы для того, чтобы отопительный сезон начался вовремя, - Кличко

"Даже в этих сложных условиях город выполнил все запланированные и необходимые для старта отопительного сезона работы. Учитывая риски военного положения. Около 100 котельных столицы обеспечены возможностями оперативного переключения на работу от генераторов. Такую же возможность имеют 150 бюветных комплексов. Также город приобрел 23 мобильных передвижных котельных. Которые, в случае необходимости, обеспечат на определенный период теплом медицинские учреждения, школы и сады, пункты обогрева", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр также рассказал, что, готовясь к зиме, в столице устранили более 3000 повреждений на сетях и заменили более 60 км теплосетей. Все дома, обслуживаемые коммунальными управляющими компаниями, готовы к подаче тепла.

"На сегодняшний день все жилые дома, которые находятся в обслуживании коммунальных управляющих компаний, получили акты готовности к зиме. То есть готовы к подаче тепла. Призываю других управителей, в том числе ОСМД и ЖСК, также позаботиться о получении этих актов. Город в этом плане будет всячески помогать, чтобы у всех без исключения дома не имели проблем с запуском тепла", - подчеркнул Кличко.

В то же время в столице продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов критической инфраструктуры. На эти нужды из городского бюджета было выделено около миллиарда гривен. Планируемые работы будут выполнены до конца года.

"То есть, Киев провел необходимые технические и организационные мероприятия и готов к старту отопительного сезона. Но я еще раз призываю всех ответственных лиц на местах осознать его сложность, мобилизовать силы и ресурсы", - резюмировал Кличко.