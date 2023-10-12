Столиця передасть силам оборони та безпеки України понад 2,5 тисячі тонн палива, - Кличко

"Паливо від столиці отримають Збройні сили України, Нацгвардія, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Держприкордонслужба та ДСНС. Це допоможе їхнім підрозділам посилити ефективність бойових і безпекових завдань, які цілодобово виконують наші захисники, обороняючи країну від агресора", - заявив Віталій Кличко.

Загалом столиця передасть захисникам в якості допомоги 650 тонн бензину та 2 000 тонн дизелю, зазначив Кличко.

"Допомога силам оборони та безпеки від столиці продовжуватиметься й надалі. Адже тільки підтримуючи захисників, наближаємо нашу перемогу", - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка допомогу військовим з бюджету столиці у 2023 році було збільшено до 5 мільярдів гривень, не враховуючи соціальну підтримку та виплати.

Також повідомлялося, що на початку жовтня Віталій Кличко скликав позачергову сесію Київради, на якій захисникам було додатково виділено майже 1,3 млрд гривень в якості субвенції на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки тощо.