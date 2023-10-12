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Столица передаст силам обороны и безопасности Украины более 2,5 тысяч тонн топлива, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Киев передаст 2650 тонн горюче-смазочных материалов силам обороны и безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Топливо от столицы получат Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Госпогранслужба и ГСЧС. Это поможет их подразделениям усилить эффективность боевых и безопасности задач, которые круглосуточно выполняют наши защитники, защищая страну от агрессора", - заявил Виталий Кличко. .

В общей сложности столица передаст защитникам в качестве помощи 650 тонн бензина и 2000 тонн дизеля, отметил Кличко.

"Помощь силам обороны и безопасности от столицы будет продолжаться и дальше. Ведь только поддерживая защитников, приближаем нашу победу", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко помощь военным из бюджета столицы в 2023 году была увеличена до 5 миллиардов гривен, не считая социальной поддержки и выплат.

Также сообщалось, что в начале октября Виталий Кличко созвал внеочередную сессию Киевсовета, на которой защитникам было дополнительно выделено почти 1,3 млрд. гривен в качестве субвенции на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и т.д.

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КиевВиталий Кличко