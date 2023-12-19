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У столиці заклали алею пам’яті "азовців", вбитих росіянами в Оленівці

Вівторок 19 грудня 2023 15:54
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У столиці заклали алею пам’яті "азовців", вбитих росіянами в Оленівці Фото: у Києві заклали алею пам’яті "азовців", вбитих росіянами в Оленівці (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

У Києві закладено алею пам’яті героїв-"азовців", яких росіяни вбили в Оленівці в липні 2022 року. Родичі загиблих ініціюють також встановлення в Україні Дня пам’яті вбитих в Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Алея пам’яті з’явилася у Голосіївському парку. Тут висадили 53 кущі калини - на згадку про 53 "азовців", страчених окупантами у таборі для військовополонених в Оленівці.

"Ми маємо пам’ятати, завдяки кому ми сьогодні живі і можемо ходити під мирним небом", - каже Юлія Гришкевич, вдова страченого в Оленівці військовослужбовця Богдана Гришкевича.

Ініціаторка створення алеї пам’яті, депутатка Київради від партії "УДАР Віталія Кличка" Олеся Пинзеник підкреслила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці - черговий терористичний акт, влаштований росією.

"Пам’ять про кожного загиблого повинна жити. В алеях, монументах, муралах. Ми повинні пам’ятати про них щодня", - впевнена Олеся Пинзеник.

Родичі загиблих в Оленівці об’єдналися в громадську організацію та вже зібрали підписи під петицією про встановлення Дня пам’яті вбитих в Оленівці.

Вибух в Оленівській колонії

Під час вибуху, який стався в ніч проти 29 липня минулого року на території колишньої виправної колонії в Оленівці, була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

Згідно з даними росіян, внаслідок цього загинули 50 українських захисників. Серед утримуваних в колонії були й захисники "Азовсталі". Згідно з даними розвідки, росіяни не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури й умови утримання полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що ООН не має бажання шукати прямих механізмів впливу на Росію. Місія щодо розслідування теракту в Оленівці жодного разу не погодилась отримати матеріали щодо вибуху у колонії.

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