В столице заложили аллею памяти "азовцев", убитых россиянами в Еленовке

В Киеве заложена аллея памяти героев-"азовцев", которых россияне убили в Еленовке в июле 2022 года. Родственники погибших инициируют также установку в Украине Дня памяти убитых в Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Аллея памяти появилась в Голосеевском парке. Здесь высадили 53 куста калины - в память о 53 "азовцах", казненных оккупантами в лагере для военнопленных в Еленовке.

"Мы должны помнить, благодаря кому мы сегодня живы и можем ходить под мирным небом", - говорит Юлия Гришкевич, вдова казненного в Еленовке военнослужащего Богдана Гришкевича.

Инициатор создания аллеи памяти, депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко" Олеся Пинзеник подчеркнула, что массовое убийство украинских военнопленных в Оленовке - очередной террористический акт, устроенный россией.

"Память о каждом погибшем должна жить. В аллеях, монументах, муралах. Мы должны помнить о них каждый день", - уверена Олеся Пинзенык.

Родственники погибших в Еленовке объединились в общественную организацию и собрали подписи под петицией об установлении Дня памяти убитых в Еленовке.

Взрыв в Еленовской колонии

Во время взрыва, произошедшего в ночь на 29 июля прошлого года на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке, было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.

Согласно данным россиян, в результате погибли 50 украинских защитников. Среди удерживаемых в колонии были и защитники "Азовстали". Согласно данным разведки, россияне не намерены обменивать украинских пленных в Еленовке и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что у ООН нет желания искать прямые механизмы влияния на Россию. Миссия по расследованию теракта в Еленовке ни разу не согласилась получить материалы по взрыву в колонии.

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