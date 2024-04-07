У столиці Угорщини відбулася масштабна акція протесту проти уряду Орбана

У центрі Будапешта десятки тисяч протестувальників вийшли на акцію проти уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Протестувальники пройшли до парламенту, з прапорами та національною символікою, звучали гасла "Ми не боїмося" та "Орбан - у відставку!"
Акція протесту у Будапешті (фото: twitter.com/FallaFella1)
Зазначається, що акцію протесту у суботу очолив юрист Петер Мадьяр, раніше близький до адміністрації, який нещодавно запустив опозиційний політичний рух.
Раніше у лютому він відзначився низкою заяв із критикою на адресу уряду. Також Мадьяр опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, екс-міністром юстиції Юдіт Варга, де вона детально описала спробу старшого помічника глави кабінету Орбана втрутитися у справу про хабарництво. Нині прокуратура перевіряє дані заяви.
Також Reuters наводить дані соціологічного опитування Median від березня, згідно з якими 68% виборців чули про вихід Мадяра у політику. Крім того, 13% респондентів розповіли про те, що, найімовірніше, вони проголосують за його партію.
Акція протесту проти уряду Орбана у Будапешті 6 квітня (фото: twitter.com/viktoriaserdult)
Раніше повідомлялося, що у лютому Європейська комісія розпочала процес офіційного засудження Угорщини за новий закон, що запроваджує санкції проти організацій, які фінансуються з-за кордону. На думку правозахисників, закон є аналогом російського закону про "іноземних агентів" та покликаний замовкнути урядову опозицію на період виборів.
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