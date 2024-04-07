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В столице Венгрии прошла масштабная акция протеста против правительства Орбана

Фото: в Будапеште протестуют против правительства Виктора Орбана (twitter.com/SniffOutStocks)
Автор: Владимир Костырин

В центре Будапешта десятки тысяч протестующих вышли на акцию против правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Протестующие прошли в парламент, с флагами и национальной символикой, звучали лозунги "Мы не боимся" и "Орбан - в отставку!"

Акция протеста в Будапеште (фото: twitter.com/FallaFella1)

Отмечается, что акцию протеста в субботу возглавил юрист Петер Мадьяр, ранее близкий к администрации, недавно запустивший оппозиционное политическое движение.

Ранее в феврале он отметился рядом заявлений с критикой в адрес правительства. Также Мадьяр опубликовал запись разговора со своей бывшей супругой, экс-министром юстиции Юдит Варга, где она подробно описала попытку старшего помощника главы кабинета Орбана вмешаться в дело о взяточничестве. В настоящее время прокуратура проверяет данные заявления.

Также Reuters приводит данные социологического опроса Median от марта, согласно которым 68% избирателей слышали о выходе Мадяра в политику. Кроме того, 13% респондентов рассказали о том, что, вероятнее всего, они проголосуют за его партию.

Акция протеста против правительства Орбана в Будапеште 6 апреля (фото: twitter.com/viktoriaserdult)

Ранее сообщалось, что в феврале Европейская комиссия начала процесс официального осуждения Венгрии за новый закон, который вводит санкции против организаций, финансируемых из-за рубежа. По мнению правозащитников, закон является аналогом российского закона об "иностранных агентах" и его задача - заставить умолкнуть правительственную оппозицию в период выборов.

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ВенгрияБудапештВиктор Орбан