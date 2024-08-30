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У Києві та ще чотирьох областях введено екстренні відключення світла, - ДТЕК

Фото: електощитова (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У столиці та чотирьох областях України розпочалися екстрені відключення світла за розпорядженням "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що таке рішення було введено у дію через складну ситуацію в енергосистемі України.

Наразі екстерні відключення діятимуть в Київі, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області. ДТЕК нагадав громадянам, що поки вони діятимуть, світло будуть вимикати не за графіком.

Українські енергетики продовжують працювати заради стабілізації енергосистеми країни.

Ситуація в енергосистеми України

У понеділок, 26 серпня, Росія в черговий раз вдарила по об'єктах української енергосистеми під час масованого обстрілу. Це спричинило повернення екстрених відключень світла по всій Україні.

Окрім цього, ситуація в енергосистемі ускладнена також і через спеку. Раніше в ДТЕК вже пояснювали, чому через неї необхідно застосовувати графіки відключень.

Раніше Укренерго попереджало про те, що 30 серпня графіки відключень в Україні будуть діяти цілодобово. Однак не виключені застосування екстрених та аварійних відключень. Вже сьогодні стало відомо, що графіки були частково змінені.

Заради стабілізації енергетичної сфери України, ДТЕК вже інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію і ремонт електромереж. Це було необхідно, щоб краще підготували країну до зими.

На жаль, проблеми в енергосистемі вплинуть на майбутній опалювальний сезон. Раніше ми повідомляли, чому відключення світла викликатимуть труднощі для мешканців багатоповерхівок та великих міст взимку.

 

 

 

Щоб дізнатись, чому Україні потрібні нові генеруючі потужності на тлі проблем в енергосистемі, читайте матеріал РБК-Україна.

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ДТЕКУкренергоВідключеня світла