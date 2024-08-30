У Києві та ще чотирьох областях введено екстренні відключення світла, - ДТЕК

Зазначається, що таке рішення було введено у дію через складну ситуацію в енергосистемі України.

Наразі екстерні відключення діятимуть в Київі, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області. ДТЕК нагадав громадянам, що поки вони діятимуть, світло будуть вимикати не за графіком.

Українські енергетики продовжують працювати заради стабілізації енергосистеми країни.

Ситуація в енергосистеми України

У понеділок, 26 серпня, Росія в черговий раз вдарила по об'єктах української енергосистеми під час масованого обстрілу. Це спричинило повернення екстрених відключень світла по всій Україні.

Окрім цього, ситуація в енергосистемі ускладнена також і через спеку. Раніше в ДТЕК вже пояснювали, чому через неї необхідно застосовувати графіки відключень.

Раніше Укренерго попереджало про те, що 30 серпня графіки відключень в Україні будуть діяти цілодобово. Однак не виключені застосування екстрених та аварійних відключень. Вже сьогодні стало відомо, що графіки були частково змінені.

Заради стабілізації енергетичної сфери України, ДТЕК вже інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію і ремонт електромереж. Це було необхідно, щоб краще підготували країну до зими.

На жаль, проблеми в енергосистемі вплинуть на майбутній опалювальний сезон. Раніше ми повідомляли, чому відключення світла викликатимуть труднощі для мешканців багатоповерхівок та великих міст взимку.