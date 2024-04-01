По столиці Сирії завдали ракетного удару. ЗМІ повідомляють про загибель генерала КВІР

Місто Дамаск у Сирії сьогодні, 1 квітня, потрапило під ракетний обстріл. Удар припав на консульство Ірану. Там міг загинути генерал КВІР Мохаммад Захеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Arab News .

Зазначається, що будівлю консульства було зруйновано внаслідок повітряного удару. ЗМІ пишуть, що до цього удару причетний Ізраїль.

Джерело Reuters у ліванських службах безпеки повідомило, що одним із загиблих був Мохаммад Реза Захеді. Він був старшим командиром Корпусу вартових ісламської революції.

مقتل عدد من الدبلوماسيين الايرانيين وقادة من فيلق القدس الايراني في قصف اسرائيلي استهدف مبنى ملاصق للسفارة الايرانية في دمشق pic.twitter.com/zguirHI17f — الرادع المغربي (@Rd_fas1) April 1, 2024

А іранське державне телебачення повідомило, що кількох іранських дипломатів нібито було вбито.

Мохаммад Реза Захеді

Іранський воєначальник, бригадний генерал. Командувач Сухопутними силами Корпусу вартових Ісламської революції з липня 2006 по липень 2008 року.

Його ім'я було занесено до так званого "чорного списку" ООН із 15 високопоставлених військових і політичних діячів Ірану, яких підозрюють у причетності до розроблення ядерної та ракетної програм Тегерана, і яким заборонено виїзд за межі Ірану.

Ізраїль не вперше б'є по Сирії

У жовтні Армія оборони Ізраїлю завдала серії ударів по військовій інфраструктурі та мінометних установках сирійської армії.

Через місяць повідомлялося, що Ізраїль припинив повідомляти Росію про свої удари по Сирії. Це сталося після нападу терористів ХАМАСу на ізраїльську територію.

У грудні старший радник Революційної гвардії Ірану Саєд Разі Мусаві був ліквідований армією Ізраїлю під час авіаудару поблизу сирійської столиці Дамаск.