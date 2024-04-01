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По столице Сирии нанесли ракетный удар. СМИ сообщают о гибели генерала КСИР

Дамаск, Понедельник 01 апреля 2024 19:32
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По столице Сирии нанесли ракетный удар. СМИ сообщают о гибели генерала КСИР Архивное фото: Мохаммад Реза Захеди (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Город Дамаск в Сирии сегодня, 1 апреля, попал под ракетный обстрел. Удар пришелся на консульство Ирана. Там мог погибнуть генерал КСИР Мохаммад Захеди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Arab News.

Отмечается, что здание консульства было разрушено в результате воздушного удара. СМИ пишут, что к этому удару причастен Израиль.

Источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди. Он был старшим командиром Корпуса стражей исламской революции.

А иранское государственное телевидение сообщило, что несколько иранских дипломатов якобы были убиты.

Мохаммад Реза Захеди

Иранский военачальник, бригадный генерал. Командующий Сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции с июля 2006 по июль 2008 года.

Его имя было занесено в так называемый "черный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которых подозревают в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Тегерана, и которым запрещен выезд за пределы Ирана.

Израиль не в первый раз бьет по Сирии

В октябре Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии.

Спустя месяц сообщалось, что Израиль прекратил сообщать Россию о своих ударах по Сирии. Это произошло после нападения террористов ХАМАС на израильскую территорию.

В декабре старший советник Революционной гвардии Ирана Саед Рази Мусави был ликвидирован армией Израиля во время авиаудара вблизи сирийской столицы Дамаск.

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